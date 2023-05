WWDC : la grande conférence Apple arrive vite ! À quelles annonces faut-il s'attendre ?

La WWDC est le moment de l'année où Apple dévoile au monde les prochaines versions de ses systèmes d'exploitation, et cette édition ne fera pas exception. Mieux encore, nous avons déjà entendu quelques indiscrétions sur les nouveautés apportées par la marque à ses différentes plateformes.

L'iPhone représente aujourd'hui 50 % du chiffre d'affaires total du constructeur, et il est quasi acquis qu'iOS 17 sera la vedette de cette longue session de présentation. Selon le toujours très bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg, il ne faut pas s'attendre à des nouveautés aussi marquantes que le nouvel écran verrouillé vu avec iOS 16. La mise à jour sera plus discrète et devrait apporter des fonctionnalités longtemps attendues ainsi que quelques améliorations d'interface. iOS 17 pourrait également se concentrer sur le volet des performances et de l'optimisation. De plus, on peut s'attendre à ce que le système intègre les premiers éléments permettant le sideloading, soit la possibilité de télécharger des applications en dehors de l'App Store. Apple n'a pas le choix si elle veut respecter la réglementation européenne sur les marchés numériques (DMA) qui entrera en vigueur en 2024.