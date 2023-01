iOS 17 : Apple se concentre sur les fonctionnalités dédiées à la réalité virtuelle et augmentée, au détriment du reste ?

Si iOS 17 ne devrait en conséquence pas nous décocher la rétine à la faveur d'un redesign d'ampleur, Apple devrait toutefois présenter de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée. Le journaliste évoque par exemple la possibilité de pointer l'iPhone vers un produit dans un Apple Store et de voir apparaitre de manière automatique sur l'écran des nombreux détails sur ce dernier, et de les acheter. Un cas d'usage qui ne jurerait pas non plus dans le casque de réalité mixte préparé par la marque.