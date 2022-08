Apple "Reality One" ou "Reality Pro" ; que nous disent ces marques déposées par la firme à la pomme ?

Le site Bloomberg a ainsi repéré le récent dépôt des marques « Reality One », « Reality Pro » et « Reality Processor ». Précisons tout de même que ces noms n'ont pas été déposés directement par Apple, mais par Immersive Health Solutions. Selon plusieurs enquêtes, il s'agirait d'une société-écran utilisée par la Pomme dans le but de brouiller les pistes. Cette firme factice a été enregistrée par Corporation Trust Co., une autre fausse entreprise créée par Apple.