Stage Manager : que vaut le nouveau multitâche de l’iPad ?

Disons-le sans ambages : Stage Manager n’est pas parfait, mais va dans le bon sens. Avec cette nouvelle présentation, Apple ne s’adresse clairement pas au grand public, qui préférera la simplicité d’une présentation unique à deux applications sur le même écran. Le groupe se tourne ici vers son marché professionnel, qui va enfin aller beaucoup plus loin dans la gestion des différentes applications.

Si l’iPad est depuis quelque temps un outil de production de plus en plus complet, Stage Manager offre suffisamment de souplesse à la tablette tactile pour en faire un appareil de production unique pour bon nombre de professionnels et de créatifs, et plus encore avec le support d’un écran externe.

Nous aurions bien sûr aimé pouvoir aller plus loin, afficher davantage d’applications à l’écran, et même les réorganiser à notre guise, sans être pris par la main par iPadOS 16 qui se charge d’aligner automatiquement les apps. L’iPad n’est pas (et ne sera jamais) un Mac, bien qu'Apple s’efforce année après année d’unifier ces deux plateformes et de multiplier les propositions d’interface pour s’adapter à l’ensemble de ses utilisateurs.

Il reste maintenant quelques semaines de travail avant la sortie d’iPadOS 16 à la rentrée. Les ingénieurs de la marque à la pomme sont déjà sur le coup pour répondre aux premiers retours et rapports de bugs des développeurs qui testent actuellement Stage Manager sur leurs appareils. Rendez-vous donc en septembre 2022 pour découvrir la version finale, avec peut-être un tout nouvel iPad Pro M2 comme parfait écrin à cette fonctionnalité prometteuse.