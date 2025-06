Avec l'iPad, Apple brouille les pistes entre tablette et Mac. Certes, les différentes versions Air ou Pro tournent toujours sous iPadOS, et non macOS, et le constructeur tient à marquer une nette différence entre ses deux gammes de produits, destinés à des publics et des usages différents. Pourtant, Apple a pris soin ces dernières années de proposer davantage de capacités de productivité à l'iPad, du multitâche amélioré au support des accessoires USB-C en passant par la compatibilité avec le clavier et la souris.

J'ai utilisé pendant plus de six mois un iPad comme machine de travail lors de mes déplacements, accompagné d'un Smart Keyboard conçu par Apple. Oui, on peut travailler avec une tablette à peu près aussi efficacement que sur un PC, pour peu que l'on prenne rapidement quelques réflexes.

Logitech présente aujourd'hui sa propre solution, le Flip Folio, que j'ai pu essayer quelques jours, et le fabricant a réussi à faire mieux sur certains points qu'Apple, pour un prix divisé par deux. Pas mal, non ? Je vous explique comment.