Ce média-pad peut être placé sur la gauche ou sur la droite du clavier et il agit donc comme une super molette multifonctions plus complète et plus paramétrable. Nous y reviendrons. De la même manière, les huit pieds aimantés sont là pour ajuster précisément hauteur et inclinaison du clavier et du pavé numérique. En revanche, un regret car si la pince à keycaps est présente, be quiet! ne livre aucun contacteur en plus, que ce soit sur le Light Mount ou, moins excusable, le Dark Mount.