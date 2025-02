De bons claviers, de très bons claviers même, qui doivent toutefois tous faire avec des lacunes fort regrettables, surtout compte tenu du prix demandé par leur promoteur respectif. Corsair est le moins cher de notre trio – à 180 euros tout de même – mais c’est aussi le moins complet et le seul à proposer encore des capuchons en ABS alors que la version QWERTY dispose bien de PBT. SteelSeries et Logitech ne font pas pareille erreur, et ce, alors que Logitech n’est que 10 euros plus chers.

De fait, malgré un encombrement un peu plus important et l’absence de repose-poignet, nous le préférons au modèle Corsair. En revanche, il faut reconnaître qu’il souffre de nuisances sonores un peu désagréables, au même niveau que celles produites par le Corsair. Là, c’est SteelSeries qui tire son épingle du jeu et remporterait donc la palme sans hésiter s’il n’était pas doté de switchs soudés sur le PCB alors qu’il est à 210 euros, sensiblement plus cher que ses deux concurrents.

Vous l’aurez compris, difficile de déclarer un clair vainqueur. Si notre préférence va à l’Apex PRO TKL, nous regrettons certains choix de SteelSeries. Corsair et Logitech proposent deux modèles solides, moins onéreux, sachant que le Suisse est le seul à ne pas souder ses contacteurs au PCB ! Enfin, ces grandes marques devraient faire attention : de plus en plus de joueurs se tournent vers des modèles alternatifs (Chilkey, Keychron…) parfois plus complets, parfois moins chers.