La toute dernière tablette de Lenovo est plutôt bien équipée avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, accompagné d'un GPU Adreno 750, de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage flash. Une configuration plus que solide pour un modèle premium, mais un peu moins que la récente OnePlus Pad 3, qui mise sur le SoC plus récent et plus puissant Snapdragon 8 Elite Mobile Platform.

Côté benchmarks, la Yoga Tab Plus n'a clairement pas à rougir face à ses concurrentes. Sur Geekbench, la tablette obtient un score de 2184 points en mono-core, et 6471 points en multi-core. Pour la partie GPU, le test OpenCL débouche sur un score de 14 625 points (proche d'un Samsung Galaxy S24) et le test Vulkan se solde par un score de 15 657 points (similaire à un Samsung Galaxy S24 Ultra de 2024).