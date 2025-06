Cette nouvelle tablette, qui se présente en concurrente de l'iPad Pro, adopte la formule bien connue du « bigger is better », avec un écran plus grand, plus de puissance et de nouvelles fonctions pour augmenter les usages de l'appareil à la maison comme en situation professionnelle.

Plus qu'une toute nouvelle proposition, la OnePlus Pad ressemble davantage à l'évolution logique du précédent modèle, remis au goût du jour avec la dernière puce développée par Qualcomm et quelques petites surprises logicielles à travers OxygenOS, la surcouche maison du constructeur. Là où OnePlus dénote par rapport aux deux leaders de la tablette, Apple et Samsung, c'est sur le terrain du prix. Seulement 599€ prix de départ, quand les Galaxy Tab S10 et autres iPad Pro dépassent allègrement la barre des 1 000 euros.