Concernant les caractéristiques, il existe deux versions : la Paperslate Pro, celle que j'ai dans les mains ; et la version classique. Parmi les principales différences entre les deux, on peut parler du rétro-éclairage, puisqu'on peut choisir entre un éclairage froid, chaud, ou entre les deux sur la Pro, avec une personnalisation bienvenue. L’espace de stockage varie aussi, avec du 32 Go sur la version classique, et 64 Go sur la version Pro. C'est plus que suffisant, mais on notera que les deux peuvent grimper à 256 Go grâce à l’ajout d’une carte micro SD.