Casque Apple Reality Pro : présentation, prix, système d'exploitation... On y voit plus clair !

Si la WWDC serait donc bel et bien le premier temps fort pour le casque XR d'Apple, Ben Lovejoy estime qu'un second temps de parole aura lieu plus tard dans l'année, à l'approche du lancement. Celui-ci servira logiquement à s'attarder plus en profondeur sur les possibilités offertes par le casque en proposant un aperçu détaillé des applications tierces conçues pour le Reality Pro. Concernant la présentation, le journaliste ajoute que le battage médiatique est tel que la presse aurait déjà reçu plusieurs indices de la part des relations publiques d'Apple si le moment de la WWDC n'était pas choisi pour une présentation en bonne et due forme.