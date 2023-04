Apple : on en sait un peu plus sur le casque de réalité mixte qui va vous inciter à bouger

Si, depuis plusieurs semaines, nous avons beaucoup évoqué le hardware et la date de sortie du Reality Pro, il est vrai que nous avions beaucoup moins d'informations quant aux fonctionnalités du casque d'Apple. D'après Mark Gurman de Bloomberg, dont les informations nous sont rapportées par le site Engadget, l'application Apple TV permettra aux futurs acquéreurs de visionner des contenus dans des environnements virtuels tels que le ciel ou le désert. De plus, un accent tout particulier serait mis sur la productivité (Pages, Keynote, etc.) et la communication, avec notamment la possibilité de voir des avatars en 3D de ses contacts sur FaceTime.