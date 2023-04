Voici pourquoi Apple a peut-être choisi le pire moment pour lancer son casque de réalité mixte

Alors, à quoi pourra-t-on s'attendre de la part d'Apple avec son nouveau Reality Pro ? Si de nombreuses hypothèses ont été lancées sur le net, pour le moment aucun information solide n'est disponible officiellement. Par contre, ce qui peut déjà être observé, c'est que le marché des casques de réalité virtuelle n'est pas particulièrement au beau fixe.

Et pour un insider comme Ming-Chi Kuo, ce serait mauvais signe pour l'avenir du Reality Pro. Ce dernier rappelle en effet comment les dernières grandes productions dans le domaine n'ont pas attiré le public. Sony a ainsi dû réduire de 20 % en 2023 sa production du casque PS VR2, alors que le Quest Pro est un échec qui a poussé Meta à bien baisser ses prix. Un phénomène qui s'observe aussi en Chine, ou le plus grand acteur du secteur Pico a vu l'an dernier ses ventes atteindre un niveau 40 % plus bas que les chiffres attendus.