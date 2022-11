À ce prix le casque de réalité augmentée d'Apple a intérêt à être incroyable

Rien de nouveau sous le soleil, le prochain appareil phare d'Apple s'arrachera à prix d'or. Attendu comme un produit très haut de gamme, le casque de réalité augmentée du géant américain qu'on attend depuis des années ne se retrouvera certainement pas dans tous les ménages.

Embarquant une puce M2, 16 Go de mémoire vive, plus de dix caméras réparties au sein et autour de l'appareil et des écrans dotés de « la résolution la plus haute jamais vue dans un casque grand public » aux dires d'Apple, le casque promet sur le papier une expérience de réalité augmentée d'un autre genre, mais ne sera certainement pas donné.

Autre raison pour laquelle la Pomme opterait pour un prix aussi prohibitif : une « production de masse » initiale relativement limitée. En partenariat exclusif avec l'assembleur taïwanais Pegatron, le casque ne sera produit qu'à environ 700 000 ou 800 000 unités, courant printemps 2023.