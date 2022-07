Casque de réalité mixte : Apple bosserait déjà sur une version moins chère

Nous savons depuis plusieurs semaines qu'Apple travaille d'arrache-pied sur un casque de réalité mixte. Parmi les caractéristiques déjà connues, on peut par exemple souligner la présence de trois écrans (deux micro-OLED et un AMOLED). De nombreuses caméras et un scanner LiDAR devraient aussi être au programme. Un suivi précis des yeux de l'utilisateur pourrait alors être assuré. Enfin, des éléments du design s'inspireraient des AirPods et autres Apple Watch.