Casque Apple : pourquoi Tim Cook pousse pour que ça sorte vite, même au détriment de la qualité

Apple va faire son entrée dans le monde de la réalité virtuelle, avec un casque qui a beaucoup fait parler. En effet, si les lunettes de réalité augmentée de la société californienne semblent encore lointaines, cette dernière a bien avancé sur ce projet, dont la présentation est annoncée pour la rentrée prochaine.

Mais cette progression ne se serait pas faite sans heurts. En fait, elle se serait réalisée en opposition avec l'équipe en charge de sa conception. Selon le Financial Times, cette dernière aurait en effet alerté la direction, expliquant que ce casque n'était pas encore prêt pour son lancement. Les ingénieurs auraient préféré attendre quelques années encore. L'équipe opérationnelle de son côté poussait pour un lancement le plus rapide possible.