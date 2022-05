Le développement du casque AR d'Apple n'a pas été un long fleuve tranquille

Le casque de réalité mixte d'Apple a également dû affronter un opposant, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Jony Ive, le célèbre designer de la marque. L'homme et ses équipes pensaient que le grand public n'allait pas adhérer à l'idée de porter un casque de réalité virtuelle pendant plusieurs heures, quels que soient les logiciels et les usages développés par la firme. C'est de ces confrontations qu'est née l'idée d'un produit de réalité mixte, ouvert vers l'extérieur, avec un look plus séduisant et moins massif.

Tim Cook lui-même n'a pas apporté un soutien franc et massif au projet, malgré son apparente passion pour la réalité augmentée. Fidèle à ses habitudes, le CEO n'a rendu visite aux ingénieurs qu'à de très rares occasions. Il a préféré privilégier les ressources du groupe pour l'iPhone ou le Mac, des produits bien installés qui assurent les gigantesques revenus du groupe année après année.

Il reste encore du travail aux équipes d'Apple pour finaliser la conception de ce premier casque qui pourrait être annoncé en 2023.