TSMC : le nouveau procédé de fabrication en 3 nm va affiner les couches et augmenter la rentabilité

Ce changement ne devrait pas avoir une influence particulièrement importante sur les performances des puces, in fine, mais il s'annonce très intéressant pour la rentabilité de TSMC. Par ce biais, la firme pourra économiser sur les coûts de fabrication et ainsi améliorer ses marges brutes (pourcentage des bénéfices de l'entreprise par rapport à ses recettes totales, après déduction des coûts directs, rappelle WCCFTech). Sa production s'en trouvera plus rentable.

Notons que TSMC a récemment été contraint d'augmenter ses tarifs face à la pénurie de semi-conducteurs. Une augmentation qui n'a pas touché autant Apple que les autres clients du groupe, mais qui semble malgré tout avoir eu une portée positive pour maintenir les marges de TSMC à leur niveau de l'an dernier. Actuellement, et d'après HSBC, elles se situeraient entre 53 et 55 %, contre 53 % de marge brute en fin d'année 2020.