Une prévision mène TSMC tout proche d'Intel d'ici à 2025

Deux prédictions qui interviennent aussi dans un contexte très particulier où TSMC – quoiqu'en position de plus en plus favorable sur le secteur des semi-conducteurs – ne parvient pas à satisfaire une demande en hausse constante.

JP Morgan Chase et Citigroup soulignent que l'augmentation annoncée des tarifs de TSMC va, évidemment, faire progresser ses marges et lui permettre de rattraper (dépasser ?) l'Américain Intel. TSMC profiterait bien plus que son concurrent du formidable essor prévu sur le marché des smartphones notamment.

Aucune autre société du secteur n'est capable de suivre la progression de TSMC, pas même Intel dont les revenus ont progressé de 8 % l'an dernier. En 2020, à 48 milliards de dollars de revenus, TSMC représentait l'équivalent de 60 % des bénéfices d'Intel (78 milliards). En 2025, à 100 milliards de revenus, TSMC pourrait représenter 80 % des résultats d'Intel selon de rapides calculs de WCCFTech.