TSMC augmente le tarif de ses puces de 3 % pour Apple, son plus gros client

D'après Lu Xingzhi, analyste spécialisé dans l'étude d'Apple, les commandes du géant de Cupertino représenteraient en effet à elles seules plus de 20 % des revenus totaux de TSMC. On comprend donc pourquoi ne pas froisser Apple est devenu une priorité pour le fondeur. On apprend d'ailleurs que TSMC aurait reçu commande pour 100 millions de puces A15 Bionic destinées aux iPhone 13 de son client préféré, attendus en septembre.