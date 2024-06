Les jeux vidéo récents bientôt compatibles macOS ? Apple met à jour son outil de portage

Avec macOS Sequoia, Apple ne dissimule pas son envie d'embrasser davantage le jeu vidéo. Si Mac et gaming n'ont pas toujours fait bon ménage, la société dirigée par Tim Cook entend bien rectifier le tir. Et pour cause, le géant a d'ores et déjà révélé de nombreux titres à venir sur ses ordinateurs, à commencer par Assassin’s Creed : Shadows et Prince of Persia : The Lost Crown.

En plus d'Ubisoft, Capcom a également annoncé une fournée de jeux à destination de macOS, dont plusieurs épisodes de la saga Resident Evil. Pour une expérience sonore toujours plus immersive, les possesseurs d'Air Pods Pro de seconde génération pourront jouir de l'audio spatial et d'un mode Jeu inédit qui va faire son arrivée. L'objectif de celui-ci étant d'optimiser la consommation d'énergie tout en proposant des fréquences d'images plus élevées.