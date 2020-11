Mac ARM : toutes les applications compatibles confirmées par Apple

Plusieurs jeux ont été présentés afin de démontrer les performances graphiques de la puce M1 ou de l'émulateur Rosetta 2. C'est le cas de Baldur’s Gate 3, Beyond a Steel Sky, et Subnautica: Below Zero. D'autres jeux devraient être disponibles, comme Among Us.

L'application de recettes de cuisine Kitchen Stories, l'éditeur de code pour enfants Hopscotch, ou encore l'outil de généalogie MacFamilyTree ont également été montrés par Apple.

Bien entendu ces applications s'ajoutent à toutes celles livrées par défaut sur les Mac, mais également aux autres commercialisées ou mises à disposition par la société. Parmi celles-ci on retrouve Final Cut Pro, Logic Pro, iMovie ou GarageBand.

Rappelons cependant que plusieurs grands éditeurs ont fait le choix de retirer leurs applications iOS du Mac App Store. Ces dernières pourraient être proposées après quelques ajustements.