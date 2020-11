Mac sur ARM : les principaux éditeurs sur iOS refusent l'interoperabilité

De prime abord, la possibilité de retrouver sur macOS certaines applications sur iPadOS semble être une bonne idée. Toutefois, le processus n'en est qu'à ses débuts et plusieurs questions sont d'emblée soulevées.

Par exemple, si Netflix autorise la mise en cache de certains épisodes sur smartphones et tablettes, cette option n'est pas possible au travers du navigateur sur Mac. Cette possibilité sera-t-elle offerte via l'application ? Cela devra probablement se négocier avec les ayants droits.

Par ailleurs, il est possible qu'en l'état actuel, ces applications ne soient pas totalement fonctionnelles sur macOS, ne serait-ce qu'au niveau de l'affichage. Certains éditeurs pourraient vouloir reprendre ce dernier afin d'offrir une meilleure ergonomie sur un grand écran.

Aussi, certaines de ces applications sont financées par de la publicité. Certaines publicités émanent de régies spécialisées sur le mobile. On imagine que la mise à disposition de ces applications sur Mac pourrait interférer avec la précision des métriques. Ces publicités pourraient en outre être moins performantes.

Apple pourraient partager davantage de précisions lors de la conférence qui se tiendra ce soir à 19 h.