AMD EPYC 3 : les prix de la prochaine génération de processeurs d'AMD ont fuité

La puce la plus haut de gamme de ce nouveau line-up, l'EPYC 7763, regroupera quoi qu'il en soit 64 cœurs et 128 threads (cadencés entre 2,45 et 3,50 GHz) et 256 Mo de cache L3. D'après le document partagé par VideoCardz, elle sera vendue à 7 890 dollars, soit 123 dollars le cœur. Une somme conséquente pour AMD, qui nous avait habitués à des tarifs plus contenus pour ses puces EPYC. L'EPYC 7313 (le plus abordable) sera néanmoins proposé à 912 dollars, soit 57 dollars par cœur.

Reste qu'AMD devra faire avec une production au compte-goutte de ses nouveaux processeurs pour serveurs. Ces derniers seront en effet gravés par le Taïwanais TSMC, dont les capacités de production arrivent à saturation. Si, côté performances, Intel risque d'être désavantagé (en tout cas à court terme), il est donc tout à fait possible qu'il parvienne à tirer son épingle du jeu sur l'approvisionnement. Intel peut en effet miser sur ses propres usines pour fabriquer ses processeurs, ce qui n'est pas le cas d'AMD.