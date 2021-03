AMD Ryzen : les problèmes d'USB corrigés dans une mise à jour du BIOS prévue pour avril

Voilà plusieurs semaines que des utilisateurs rapportent des problèmes de connectivité USB. Ils concernent des configurations sous chipsets AMD 500 (A520, B550 et X570) et 400 (B450 et X470) avec des processeurs Ryzen 3000 et Ryzen 5000. En pratique, ils se matérialisent principalement par des déconnexions intempestives de périphériques.