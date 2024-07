Instabilité des Core de 13e/14e génération : Intel confirme qu'aucun rappel n'est prévu et que le correctif ne "réparera" pas les CPU endommagés

Suite à la publication du communiqué officiel d'Intel, la plupart des médias ont cherché à joindre la compagnie américaine pour en savoir un peu plus et ce sont nos confrères de The Verge qui ont obtenu quelques réponses.

Le problème est donc lié à une erreur au niveau d'un « algorithme de microcode [lequel] entraîne des demandes de tension incorrectes au processeur ». The Verge a d'abord souhaité en savoir plus sur les puces touchées par le problème.

En réalité, « tous les processeurs de 13e et 14e génération desktop avec un TDP de 65 watts ou supérieur peuvent être affectés par ce souci ». Cela ne veut pas dire que tous seront effectivement concernés, mais qu'en fonction des scénarios qui leur sont proposés, ils pourraient l'être.

The Verge a ensuite posé la fatidique question d'un éventuel rappel massif des puces par Intel et la réponse du groupe américain a été on ne peut plus claire : « non », il n'y aura donc pas de rappel.

Par la suite, nos confrères se sont penchés sur l'impact du correctif qu'Intel prévoit de déployer à partir de la mi-août. Il en ressort qu'Intel est « convaincu que ce correctif du microcode constituera une solution préventive efficace pour les processeurs déjà en service ».