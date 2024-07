Instabilité des Intel Core de 13e/14e génération : 3 à 4 fois plus de pannes que sur la 12e génération

Cette affaire prend d'ailleurs des proportions importantes dans la mesure où, selon les chiffres de ce revendeur européen cité par notre confrère, les retours SAV des CPU de 13e génération sont 4x plus importants que pour la 12e génération. Dans le cas de ceux de la 14e génération, on parle de 3x plus.

Il y aurait donc davantage de retours pour les 13e génération ? Cela s'expliquerait par la durée de commercialisation de cette génération. Sur la même période des 6 mois suivants leur mise en avant, ces processeurs auraient des taux de retour identiques. Ces informations conduisent à formuler l'hypothèse que les processeurs se détériorent dans le temps.

Ces chiffres de « 4x plus » et « 3x plus » ont été ensuite corrélés aux valeurs de retour SAV d'un autre revendeur, l'Allemand Mindfactory.de, publiées en juin 2020. Les CPU AMD avaient 1 % de retour SAV, et ceux d'Intel affichaient 1,75 % de retour. Selon Les Numériques, on pourrait atteindre 4 à 7 % de retours sur les Core de 13e génération et 3 à 5,25 % sur les Core de 14e génération.

Bien sûr, ces extrapolations sont imprécises, dans la mesure où les chiffres de Mindfactory.de datent de plus de 4 ans et qu'ils concernent, côté Intel, les processeurs Coffee Lake Refresh de 9e génération. Reste que l'affaire est embarrassante pour Intel qui pourrait, in fine, devoir appliquer la garantie légale de conformité. Plus que jamais une affaire à suivre…