Instabilité sur les Core 13e et 14e génération : Intel étend ses "default settings" aux i5 et i7

Les amateurs de nouveautés technologiques, ceux qui attendent les architectures les plus révolutionnaires le savaient déjà : Raptor Lake n’est pas taillé dans le même bois qu’Alder Lake. Chez Intel, la prochaine étape majeure sera plutôt à chercher du côté de l’architecture Meteor Lake que l’Américain espère toujours nous proposer à l’automne 2023.

Faut-il pour autant dénigrer cette nouvelle génération et le Raptor est-il aussi peu véloce que l’on aurait pu le craindre par rapport à la révolution Alder Lake ? Notre réponse est un non franc et massif. En premier lieu, les améliorations apportées à la génération précédente sont bien réelles et si on peut douter d’un quelconque effort d’optimisation, l’accroissement du cache ou l’augmentation du nombre de cœurs efficaces apportent, sinon beaucoup, au moins suffisamment.

Suffisamment pour quoi ? Évidemment pas pour remplacer votre CPU Alder Lake si vous avez craqué il y a quelques mois. En revanche, suffisamment pour faire évoluer une plateforme plus ancienne, profiter des dernières technologies et d’une prise en charge plus assurée, plus complète de la DDR5 un peu plus accessible chaque jour qui passe.

À défaut d’être un véritable « tueur de Ryzen », le Core i9-13900K n’est pas taillé en pièces par le 7950X et ses 16 cœurs performants. Il tient même la dragée haute au dernier-né d’AMD sur plusieurs tests applicatifs avant de le supplanter dans la plupart des jeux vidéo. Moins sobre énergétiquement parlant, le Raptor Lake d’Intel est en revanche meilleur marché et le coût de la plateforme AM5 n’est plus un avantage pour les solutions AMD. Les débats sont plus que jamais ouverts.