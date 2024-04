Quand ASUS revient aux préconisations d'Intel pour éviter les plantages sur les Core i9 notamment

Bien sûr, cette thèse n'a rien d'officiel, mais elle est plus solide que jamais alors qu'ASUS vient de publier un BIOS lequel accrédite la chose : « cette mise à jour introduit l'option Intel Baseline Profile, laquelle autorise les usagers à revenir aux réglages d'usine Intel par défaut ». En d'autres termes, avec ce profil Intel Baseline, ASUS se conforme aux spécifications Intel en ce qui concerne les limites de puissance appliquées au processeur.

En toute logique, une fois remis dans les conditions pour lesquelles il est prévu, le processeur ne devrait plus planter. Autrefois, ce sont les utilisateurs qui – à leurs risques et périls – poussaient leurs composants au-delà des limites prévues par les fabricants. Aujourd'hui, on marche sur la tête et il faut en passer par un BIOS et un profil spécifiques pour faire la route dans l'autre sens et retrouver un processeur « normal ».