Une fois le problème circonscrit, Intel avait été en mesure de publier un microcode destiné à être intégré aux BIOS des cartes mères. Si la chose ne permettait pas de réparer les puces endommagées, au moins, elle devait éviter que le problème ne se reproduise.

En réalité, Intel n'a pas sorti un, mais quatre microcodes, et si la chose est restée relativement discrète, ce n'est qu'avec la publication du microcode « 0x12B » que le problème semble, enfin, définitivement, positivement et absolument résolu. Il s'agit en tout cas de ce que l'on peut retenir de la dernière communication faite par Intel à ce sujet et publiée sur ses blogs officiels.

À nos confrères de The Verge, Intel a résumé la chose par la voix de son porte-parole, Thomas Hannaford. Ce dernier a donc simplement précisé : « Oui, nous pouvons confirmer que c'en est la cause et que c'est corrigé », parlant de ce problème de tension trop élevée appliquée au processeur.

Rappelons au passage que si Alder Lake n'avait pas été touchée, les prochaines générations, Lunar Lake et Arrow Lake, ne seront pas davantage concernées par un souci qui a embarrassé Intel au plus mauvais moment.