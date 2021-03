AMD lancera ses nouveaux processeurs EPYC de 3e génération le 15 mars, en ligne

Pour l'occasion, et comme le souligne Neowin, le géant américain compte donner la parole à quelques-uns de ses principaux VP. Mark Papermaster (directeur de la technologie et vice-président de l'ingénierie d'AMD), Forrest Norrod (VP en charge des solutions pour data center, entre autres) et Dan McNamara (VP de la branche serveurs d'AMD) seront ainsi de la partie.

Si vous souhaitez assister à l'événement, il sera possible de rejoindre la diffusion à cette adresse le 15 mars à compter de 17 heures (heure de Paris).