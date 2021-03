Le prix des SSD à destination des ordinateurs portables en hausse au second semestre

À l'origine, ses experts envisageaient une très légère baisse des prix des SSD à destination des entreprises entre le premier et le deuxième trimestre 2021 et une quasi-stabilité pour les SSD « grand publics ». Pénurie oblige, les nouvelles estimations publiées par TrendForce sont logiquement moins réjouissantes : jusqu'à 5 % d'augmentation sur trois mois pour l'entreprise et jusqu'à 8 % pour le grand public.