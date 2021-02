SSD : 207 exaoctets vendus l'an dernier, dont une belle part chez Samsung

À en croire les premières informations de l'étude en question, il se serait vendu 333 millions de Solid State Drivers - ou SSD - sur l'ensemble de l'année 2020. Un chiffre impressionnant qui l'est d'autant plus lorsque l'on se penche sur le nombre de disques durs vendus dans le même temps.

En effet, « seulement » 260 millions de HDD ont été écoulés - dont sans doute une bonne part en entreprise - et donc, pour la première fois, il s'est vendu plus de SSD que de HDD. Les Solid State Drivers sont en progression de 20,8% sur un an quand les disques durs reculent de 18%.

En y regardant de plus près, on voit que le marché est dominé de la tête et des épaules par Samsung avec 26,1% de parts de marché. En seconde position, Western Digital s'octroie 20,3% quand la troisième place est plus serrée : 10,9% pour Kioxia, 10,4% pour Kingston et 10,4% pour SK Hynix.