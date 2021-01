CES 2021 : de nouveaux SSD chez Kingston, le 7 Go/s en ligne de mire

D'emblée, on notera que Kingston se distingue de ses concurrents directs - Samsung et Western Digital - en annonçant ces 7 Go/s en lecture et en écriture. Pour atteindre de tels résultats, Kingston souligne qu'il « pousse à la limite les 8 canaux PCIe Gen 4.0 x4 ». Le Ghost Tree arrivera dans des capacités allant de 1 à 4 To, mais nous ne connaissons pour l'heure ni date ni prix.

On ne dispose pas de plus d'informations « tarifaires » pour la Série NV, le dernier SSD Gen 3.0 x4 de Kingston. Là, il ne sera pas question de débits particulièrement élevés, le fabricant évoquant plutôt une cible « entrée de gamme » avec des tarifs évidemment plus accessibles. Il n'est d'ailleurs pas question de proposer de modèles de plus de 2 To.

À côté de ces deux produits M.2 NVMe, Kingston prépare le XS2000, un disque externe USB 3.2 Gen 2 x2 qui sortira dans des versions allant de 500 Go à 2 To. Enfin, le DC1500M remplace le vieillissant DC1000M. Il s'agit d'un SSD U.2 NVMe « conçu pour prendre en charge un large éventail de charges de travail à forte intensité de données », Kingston cite en exemple le Cloud computing, l'hébergement web et les infrastructures virtuelles.