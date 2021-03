Le nouveau Core i9-11900K serait 11% plus rapide que le Core i9-10900K en jeu : on fait le point sur les specs

Les cœurs Cypress Cove semblent pouvoir compenser ce décalage technique puisque, selon les chiffres avancés par Intel, le 11900K est en moyenne 11 % plus performant que le 10900K… dans les jeux vidéo. Seuls quatre titres sont présentés - Total War Three Kingdoms, Gears 5, Grid 2019 et Flight Simulator - mais à chaque fois le 11900K l'emporte avec des écarts allant de 8 % à 14 %. Non négligeable.