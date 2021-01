Les prix européens de tous les processeurs Intel Rocket Lake-S fuitent

Vous remarquerez que la tendance est globalement à la hausse avec une progression plus particulièrement marquée sur le haut de gamme, pour les Core i7-11700K et Core i7-11700KF notamment (+11,7 et +14,6 %). En revanche, le prix du très haut de gamme (Core i9-11900/F/K/KF) serait en baisse.

Rappelons cependant que ce Core i9-11900 est moins « riche » que son prédécesseur. Alors que le Core i89-10900 intègre 10 cœurs / 20 threads, le nouveau fer-de-lance de la gamme Intel est un modèle qui n'est doté « que » de 8 cœurs / 16 threads.

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que ces tarifs n'ont pas été confirmés par Intel. D'ici la sortie effective des processeurs de la gamme Rocket Lake-S, les choses ont bien le temps de changer.