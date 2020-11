AMD : l'Adaptive Undervolting débarque sur les Ryzen 5000, vers des processeurs plus économes et durables

C'est un pas important et surtout intéressant qu'AMD s'apprête à franchir avec ses processeurs de bureau Ryzen 5000, les derniers-nés du géant californien. AMD leur fera de profiter sous peu de l'Adaptive Undervolting. Cette fonctionnalité doit leur permettre de calculer de manière dynamique et très précise le voltage exact requis pour les tâches demandées. Pour ce faire, AMD doit néanmoins préparer le terrain sur le plan logiciel. La chose ne sera activée qu'après le lancement de l'AGESA 1180 sur les cartes mères de série 400 et 500. Elle nécessitera en outre une mise à jour du BIOS.