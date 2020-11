AMD lance ses SoC Ryzen V2000 : jusqu'à 8 coeurs gravés en 7 nm

Un SoC destiné aux industriels

Avant toute chose, il nous semble important de préciser que les Ryzen V2000 n’ont pas vocation à trouver leur place dans vos futurs ordinateurs. Comme leurs prédécesseurs les Ryzen V1000, cette nouvelle génération vise un public très particulier de professionnels. Elles servent en effet à propulser des bornes automatiques, des machines à sous et j’en passe.

La situation clarifiée, passons au concret. Avec ses Ryzen V2000, AMD annonce des performances tout simplement doublées par rapport à l’ancienne génération (sortie en 2018).

Déclinées sur quatre modèles différents, les Ryzen V2000 proposent entre 6 et 8 cœurs sur des fréquences entre 1,7 GHz et 3,0 GHz en base, et jusqu’à 4,25 GHz en boost. Côté graphique, les différences entre les modèles sont moins marquées : les SoC les plus abordables ne comptent que 6 CU à 1,5 GHz contre 7 CU à 1,6 GHz pour les plus onéreux.