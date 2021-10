HP liste un AMD Ryzen série 7000 - pas encore officialisé - dans ses PC All-in-One

La sortie prochaine d'un Ryzen de série 7000 ne fait guère de doute, mais on s'étonne évidemment qu'AMD ait pu ainsi réserver la primeur de cette annonce à HP… d'autant que le fabricant n'en profite pas pour en faire les gros titres sur son site. On remarque simplement cette mention sur le détail de configurations de PC All-in-One annoncés « coming soon », autrement dit « prochainement disponibles ».