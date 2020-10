Ryzen 5000 : AMD confirme la nomenclature de ses nouveaux processeurs "Vermeer"

Nous devrions donc logiquement en savoir plus sur les processeurs qui répondent au nom de code « Vermeer », AMD ayant pris l'habitude d'employer les patronymes de peintres célèbres (Cezanne, Picasso, Renoir,…) pour baptiser ses projets.

Or, quelques heures avant de prendre la parole, le plus officiellement du monde, AMD a confirmé que cette série « Vermeer » aller faire un petit bond en avant : il ne sera pas question de les commercialiser en tant que Ryzen 4000 comme le voudrait la logique - après les Ryzen 3000 - mais directement comme des Ryzen 5000.

Il est donc d'ores et déjà possible de valider les différents noms qui traînent en rumeur depuis quelques temps : Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X et Ryzen 9 5950X… En attendant d'en savoir plus ce soir.