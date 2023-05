Après NVIDIA, AMD rencontre aussi des problèmes de connecteur sur ses cartes graphiques ?

Rappelons que l'insertion partielle du câble d'alimentation est considérée comme étant à l'origine des fontes observées sur la RTX 4090 FE. Il est important aussi de préciser que sur la carte NVIDIA, il est question d'un courant bien plus puissant (plus de 400 Watts) alors que la Radeon RX 7600 ne consomme jamais plus de 160 Watts. AMD aurait toutefois dû faire plus attention.

Videocardz précise enfin qu'AMD ne distribue pas encore ses propres RX 7600, seuls les modèles de constructeurs partenaires sont en vente. Peut-être aura-t-il l'occasion de revenir sur le problème avant la mise en vente ?