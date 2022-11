"Easy upgrade" avec les Radeon RX 7000 : AMD se fait plaisir en taclant NVIDIA

Plus intéressant, on remarquera que si la consommation progression, ce surcroît d'électricité absorbé n'est pas très important : bien moins en tout cas que l'augmentation des performances affichée par AMD. On parle de 355 Watts pour la RX 7900XTX et 300 Watts pour la RX 7900XT alors que la RX 6950XT atteignait 330 Watts.