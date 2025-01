Pour porter ces nouvelles RX 9070 et 9070 XT, AMD pourra compter sur un nombre de partenaire AIB étoffé. La firme annonce en effet qu'un total de 11 constructeurs distribueront ses nouvelles cartes graphiques. En plus des propres modèles de référence AMD, les deux puces seront donc commercialisées début 2025 chez Sapphire, ASUS, Gigabyte, Acer, ASRock, XFX, ou encore PowerColor, pour ne citer que les plus connus.

Notons enfin que ces deux cartes ne constituent, selon toute logique, qu'une première fournée de GPU RDNA 4. Dans les prochains mois, AMD complétera sans doute cette proposition initiale par le bas, avec une potentielle Radeon RX 9060. Difficile en revanche de savoir si AMD se risquera aussi à développer des versions plus puissantes, dotées du suffixe XTX ou d'une hypothétique nomenclature RX 9080.

Ici, l'idée semble principalement de concurrencer NVIDIA sur l'entée et le milieu de gamme. AMD elle-même semble d'ailleurs positionner ses nouvelles RX 9070 et 9070 XT face aux anciennes RTX 4070 et 4070 Ti, plus que face aux toutes nouvelles RTX 5070 dévoilées hier. Pour rappel, ces dernières devraient être en mesure d'égaler les performances d'une RTX 4090 pour moitié moins cher, du moins selon NVIDIA.

Reste enfin à savoir ce qu'AMD prévoit sur le plan mobile. On voit mal la firme ne pas tenter de rattraper (au moins un peu) son retard sur le marché des PC portables, avec des variantes basses consommation de ses nouvelles cartes graphiques dédiées. Pour l'instant, aucun signal officiel ne va toutefois dans ce sens, AMD se focalisant surtout sur ses solutions intégrées et notamment sur ses nouvelles puces Ryzen « Strix Halo » et Ryzen Z2 dévoilées elles aussi au CES.