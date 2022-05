Les nouvelles AMD Radeon RX 6000 sont de sortie et le FSR 2.0 arrive cette semaine

Teasées depuis maintenant plusieurs mois, les nouvelles AMD Radeon RX 6650 XT, RX 6750 XT et RX 6950 XT - la carte graphique actuellement la plus puissante de la Team Rouge - sont enfin là.

Principal point commun entre ces trois petites dernières : l'utilisation de la solide architecture AMD RDNA 2, couplée à de très hautes bandes passantes propulsées par AMD Infinity Cache et une mémoire GDDR6 haute vitesse jusqu'à 16 Go. Chacune supporte également Microsoft DirectX 12 Ultimate, FSR 1.0 et 2.0 à venir, sur lequel nous reviendrons juste après.

À l'aide de la technologie AMD Smart Access Memory, coupler une carte graphique à un processeur Ryzen devrait assurer une meilleure optimisation des performances.

Pour des spécifications techniques détaillées de ces trois nouvelles cartes graphiques, AMD a partagé l'organigramme suivant, bien plus parlant qu'une longue description :