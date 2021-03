L'AMD Smart Access Memory, autrement dit le PCIe Resizable BAR, arrive sur les Ryzen 3000

Le Resizable BAR d'AMD n'est en revanche accessible qu'avec les Radeon RX 6000, dont la récente RX 6700 XT, annoncée hier par la firme. En d'autres termes, vous ne pourrez pas en profiter si vous avez une Radeon RX 5700 ou 5700 XT, par exemple, et ce même si votre processeur est récent.

Pour rappel, le Resizable BAR permet au processeur d'avoir accès à l'intégralité de la mémoire du GPU, au lieu de se limiter à seulement 256 Mo d'ordinaire, pour assurer la compatibilité avec les systèmes 32-bit. En tirant parti de l'intégralité de la mémoire du GPU, le processeur peut traiter des requêtes placées en attente de manière parallèle plutôt que séquentielle.

Une optimisation qui permet un gain de performances non négligeable, variable selon les jeux et applications utilisées, mais aussi en fonction des configurations. À titre d'exemple, AMD annonce jusqu'à 16% de performances en plus sur une configuration couplant une RX 6700 XT à un Ryzen 9 5900X.