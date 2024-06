Et si les cartes mères X870 d'AMD ne sortaient pas en même temps que les Ryzen 9000 ?

La réception du Ryzen 7 7700X nous avait convaincu des qualités de l’architecture Zen 4. Comme on le dit souvent, le Ryzen 9 7950X est là pour enfoncer le clou, passer la seconde couche. Puissant dans tous les domaines, pratiquement leader sur chacun de nos tests, le plus performant des nouveaux processeurs d’AMD souffre principalement de deux défauts » : une tendance prononcée à l’échauffement et un sous-système mémoire un peu en retrait.

Rien qui ne lui soit réellement préjudiciable et ce Ryzen 9 7950X s’impose clairement comme un monstre paré à toutes les éventualités. Un monstre certes, mais qui ne sacrifie pas tout sur l’autel de la performance. Certes, il chauffe beaucoup, mais il est aussi – et de très loin – le plus efficace des processeurs testés sur le plan énergétique. Bridé à 125 Watts de puissance, il pulvérise même n’importe lequel de nos compétiteurs.

Pour ne rien gâcher, AMD n’en profite par pour faire valser les prix et le tarif de lancement est même inférieur à celui du Ryzen 9 5950X ! Enfin, impossible de ne pas dire un mot sur les progrès de la plateforme AM5 : plus moderne, plus complète, elle souffre en revanche d’un positionnement tarifaire, en partie lié à la DDR5, un peu plus discutable.