Keorl

Voilà qui pourrait m’intéresser.

Je compte remplacer mon PC (de 2014 : i7 5820k/GTX 970) dès la sortie de la nouvelle génération de GPU et des nouveaux Ryzen X3D.

Pour le CPU, Ryzen 9900x3d à priori. Côté GPU, voulant faire le plus gros saut générationnel possible pour repartir pour 10 ans, j’hésitais : l’investissement pour une RTX 5080 n’est pas anodin (et c’est capable de piquer encore plus que la génération précédente), il y en a marre des pratiques de NVidia qui augmente les perfs d’une génération à l’autre en grande partie en augmentant simplement la consommation (alors qu’en 2024, il faudrait faire l’inverse) et de leurs pratiques tarifaires monopolistiques (j’ai payé ma GTX 970, 3e de gamme derrière la 980 et la 980ti … 337€. Ils manipulent les numéros, désormais une 5070 serait la 5e de gamme et non 3e. La 3e de gamme sera la 5080 derrière les 5090 et future 5080ti, et elle coûtera AU MOINS le quadruple. Même la 5070(ti ou non) risque de coûter un bras). Avec AMD qui ne comptait pas sortir de haut de gamme et rester très loin de NVidia, la question ne se posait malgré tout pas trop.

Mais si cette 8800 XT a des performances si honorables, ça pourrait en faire un excellent choix. Évidemment, avec des perfs équivalentes à la 4080 d’en face, je ferais un moins gros saut générationnel. Mais si c’est avec des rapports perf/prix et perf/conso bien meilleurs que chez NVidia, alors le choix se justifie largement !

Entre un sacré allègement du budget, une consommation plus acceptable (moins irresponsable, sans compter le chauffage en été :D), et le « vote avec le portefeuille » pour dire à NVidia qu’ils m’enquiquinent avec leurs hausses de consommation (et leurs politiques tarifaires) …