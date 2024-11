Une stratégie nouvelle qui est confirmée aujourd'hui par les indiscrétions de Zhangzhonghao sur Chiphell. L'habitué des fuites matérielles confirme que le retour à une architecture unique se ferait dès la génération suivante et que, donc, RDNA 5 ne verra jamais le jour. Il serait bel et bien question de UDNA, et ce, pour une production de masse prévue dès le second trimestre 2026. On parlera alors de cartes Radeon RX 9000 pour le monde du gaming et de modules MI400 pour les professionnels.

Point nouveau et très intéressant – mais s'il reste à prendre avec le recul de rigueur – UDNA serait également au cœur de l'architecture graphique de la future console PlayStation 6 de Sony. Sachant que la PS5 Pro intègre une solution RDNA 3, on voyait de toute façon assez mal Sony se contenter de RDNA 4 pour sa prochaine console.