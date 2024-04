Les Radeon RX 8000 d'AMD utiliserait de la mémoire vidéo bien plus lente que les GeForce RTX 50

Une distinction notable entre ce qu'AMD envisage pour sa Radeon RX 8800 et ce que NVIDIA prépare pour sa GeForce RTX 5090. Cela dit, ce n'est pas une surprise dans la mesure où il a déjà été évoqué que la RX 8800 viendrait se caler entre les RX 7900 XTX et RX 7900 GRE actuelles tout en étant bien plus efficaces que ses grandes sœurs.

Bien plus que les meilleures performances, AMD cherche avec ses Radeon RX 8800 à obtenir des cartes graphiques plus économiques : elles devront être moins onéreuses à produire et plus économes en énergie que la génération précédente. Pas forcément un mauvais calcul.