Hélas, pas de miracle et ce que nous pouvions craindre a toutes les chances de se produire avec, pour les GeForce RTX 5090 des prix qui débutent, dans le meilleur de cas, à 2 599 euros pour la Gigabyte GeForce RTX 5090 Windforce OC en Espagne. En France, où beaucoup moins de références sont listées, on ne retrouve que des modèles particulièrement haut de gamme, signés MSI, et la facture est tout simplement délirante à 3 235,97 euros minimum.

Pour la GeForce RTX 5080 ce n'est pas beaucoup plus satisfaisant, même si les prix sont évidemment un peu plus modérés. Étonnamment, c'est en Finlande que le prix le plus faible est relevé à 1 229 euros pour, toujours la même marque, une Gigabyte GeForce RTX 5090 Windforce OC. Là encore, en France, les prix sont assez dingues avec un minimum de 1 909,51 euros pour une carte MSI RTX 5080 Ventus 3x White OC.